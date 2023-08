Premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II : aucun événement public prévu au Royaume-Uni

Une commémoration dans l'intimité. Le roi Charles III et son épouse Camilla prévoient de marquer uniquement en privé le premier anniversaire de la mort de la reine Elizabeth II en septembre prochain, selon les informations partagées par des médias britanniques ce vendredi 4 août.

Le couple royal ne prévoit pas d'organiser un événement public, ni de rassemblement familial, selon l'agence britannique PA et la BBC. Certains membres de la famille seront par ailleurs présents à Balmoral, le château écossais où s'est éteinte Elisabeth II, au cours de l'été, mais ce ne sera pas le cas de Harry et Meghan, précise The Sun.