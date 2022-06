Près de 2000 migrants tentent d’entrer dans l’enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc

Près de 2000 migrants ont essayé d'entrer, ce vendredi 24 juin, dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc. Parmi eux, "130 y sont parvenus", selon la préfecture à l'AFP. Dans un premier bilan, les autorités parlaient de "plus de 400" personnes. Et cette tentative d'entrée massive constitue une grande première depuis la normalisation des relations entre Rabat et Madrid, après plus d'un an de brouille diplomatique.