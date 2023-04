"Président de la violence et de l'hypocrisie" : Emmanuel Macron interpellé par des manifestants aux Pays-Bas

"Vous avez des millions de manifestants dans les rues", ont-ils aussi lancé, toujours en anglais, alors que le gouvernement français est confronté depuis le début de l'année à une forte contestation de sa réforme visant à reporter de 62 à 64 ans l'âge de départ à la retraite.

Le président a répondu en assurant que le cheminement du texte était démocratique. Reprenant le fil de son discours sur la politique économique européenne, le président français est ensuite revenu à sa réforme, sur le fond. "Quand je compare" avec les autres pays européens, les Français "devraient être moins énervés à mon encontre", a-t-il déclaré. "Car dans votre pays", l'âge de la retraite "est beaucoup plus élevé, et dans de nombreux pays en Europe, c'est beaucoup plus élevé que 64 ans", a-t-il insisté.