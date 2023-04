Joe Biden candidat en 2024 : qui sont ses adversaires ?

C’était un secret de polichinelle et pourtant, il devait être officialisé. Joe Biden a annoncé, ce mardi 25 avril, se porter candidat à sa réélection en 2024. "Let’s finish the job" ("Finissons le travail"), a tweeté le président américain. Mais pour remporter un second mandat à la Maison Blanche, il devra en affronter plus d’un, dont peut-être son ancien adversaire Donald Trump. Déclarées ou simplement pressenties, plusieurs figures politiques sortent déjà du lot pour faire de l'ombre à l’actuel président. Côté républicain, on tente de trouver des alternatives crédibles à Donald Trump. Côté démocrate, on balance entre le désir de continuité et la volonté de trouver des alternatives à l’actuel locataire de la Maison Blanche. Petit aperçu.