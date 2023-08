Poutine veut "renforcer la coopération" entre la Russie et la Corée du Nord

Cette déclaration de Vladimir Poutine intervient à quelques jours d'un sommet entre les dirigeants de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon qui doit se tenir vendredi à Washington, visant à renforcer leur coopération en matière de sécurité face à une Corée du Nord de plus en plus menaçante. Les relations entre les deux Corées sont actuellement au plus bas, la diplomatie est au point mort, Kim Jong Un, appelant à une accélération de la course aux armements, y compris des armes nucléaires tactiques.