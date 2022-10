Présidentielle au Brésil : Neymar soutient Bolsonaro car "il a peur", assure Lula

"Neymar a le droit de choisir qui il veut comme président. Je pense qu'il a peur que si je remporte l'élection, je saurai ce que Bolsonaro lui a pardonné (au sujet) de sa dette (en matière) d'impôt sur le revenu. Je pense que c'est pour cela qu'il a peur de moi", a déclaré, en riant, l'icône de la gauche brésilienne. "Il est évident que Bolsonaro a passé un accord avec le père (de Neymar). Maintenant, il a des problèmes fiscaux en Espagne", ajoute-t-il, interrogé sur la possibilité qu'il en veuille à l'attaquant de la Seleção pour son soutien au candidat d'extrême droite.

Avec ces propos, Lula fait référence aux décisions favorables que le joueur a obtenues dans une affaire d'évasion fiscale au Brésil, et au procès à Barcelone pour des irrégularités fiscales lors de son transfert au Barça en 2013. Mais "c'est un problème (qui relève) de l'agence de recouvrement des impôts, pas le mien", a-t-il conclu.

Pour rappel, Lula a remporté le premier tour de l'élection présidentielle le 2 octobre dernier. Il a récolté 48% des voix, soit cinq points de plus que son rival, Jair Bolsonaro, qui brigue un second mandat de rang. Le second tour aura lieu le 30 octobre.