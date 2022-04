Otan : à quoi sert son commandement intégré, que Marine Le Pen veut quitter ?

Pour une France qui continue à battre le pavillon de l'Otan, mais en dehors de son commandement intégré. C'est le souhait de Marine Le Pen qui, à la faveur du conflit en Ukraine, défend une mesure déjà présente durant sa campagne en 2017 et plus que jamais d'actualité. "On ne va pas le faire alors qu’il y a une guerre dans un pays européen", a tempéré celle qui, malgré tout, ne veut pas "placer nos forces armées sous un commandement qui ne relève pas de la souveraineté nationale française".

Quitter le commander intégré de l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord en conservant sa carte de membre ? Si le sujet s'invite dans l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle, il n'en demeure pas moins un serpent de mer de la diplomatie tricolore. Depuis sa création en 1949, l'Otan et la participation à son commandement intégré est l'objet de débat : en 1966, le général de Gaulle avait annoncé la sortie de la France du commandement intégré. Rompant avec cet héritage, Nicolas Sarkozy a décidé de revenir sur cette décision en avril 2009, pour que "la France reprenne toute sa place dans l'Otan".