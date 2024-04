La majorité des électeurs américains peuvent-ils voter sans présenter de carte d'identité ?

Lors de la dernière élection présidentielle américaine, Donald Trump avait dénoncé des fraudes massives ayant entaché les résultats. À l'approche du scrutin prévu cet automne outre-Atlantique, des messages viraux assurent que les électeurs américains peuvent en majorité voter sans présenter de carte d'identité. C'est le cas dans une quinzaine d'États, mais cette situation ne peut pas pour autant être avancée comme la preuve de fraudes massives lors des élections.

Refusant de s'avouer vaincu lors de la dernière élection présidentielle, Donald Trump a longtemps assuré que sa défaite était liée à des fraudes électorales. Ces accusations, l'ex-chef d'État n'a jamais été en mesure de les étayer, ce qui n'empêche pas certains de ses partisans de continuer à prétendre que le scrutin de 2020 à fait l'objet d'irrégularités majeures.

De nouvelles polémiques risquent vraisemblablement d'émerger en cette année électorale outre-Atlantique, marquée par la présidentielle début novembre. En ligne, des messages tentent d'ores et déjà de mettre en doute les futurs résultats, en laissant entendre que des fraudes sont à redouter. Parmi les arguments avancés : le fait que "42 des 50 États américains n'exigent pas de pièce d'identité avec photo pour voter".

Des règles propres à chaque État

Sur le site du gouvernement américain, il est rappelé que "chaque État fixe ses propres règles d'identification des électeurs", contrairement à des pays comme la France qui imposent des règles semblables à travers tout leur territoire. La plupart du temps, nous indique-t-on, il s'avère toutefois nécessaire que "les électeurs apportent une pièce d’identité pour voter en personne".

Pour connaître les règles en vigueur à travers les États-Unis, les autorités renvoient aux informations agrégées par le site de la Conférence nationale des législatures des États (NCSL). Cet organisme non partisan liste, État par État, les éléments que doivent fournir les citoyens pour prendre part aux scrutins. L'institution note en préambule que "trente-six États" s'appuient sur une législation "obligeant les électeurs à présenter une certaine forme d'identification lors des élections". Dans les "14 États restants" ainsi que dans la capitale, Washington DC (au statut particulier), "d'autres méthodes sont utilisées pour vérifier l'identité des électeurs". Le plus souvent, note la NCSL, "diverses informations d'identification sont fournies sur le lieu du vote", une signature par exemple, "avant d'être vérifiées par rapport aux informations contenues dans le dossier" des citoyens. Des déclarations sur l'honneur sont également monnaie courante, ouvrant la voie à de fortes sanctions en cas d'usurpation.

Au total, "21 États demandent la présentation d'un document d'identité avec photo, tandis que 15 acceptent des preuves d'identité sans cliché". Il convient de préciser que les néo-votants sont généralement soumis à des règles spécifiques et qu'ils sont tenus de présenter des documents d'identité lorsqu'ils se rendent dans les bureaux de vote.

Des cas de fraudes particulièrement rares

Le Data Science Lab, organe de recherche lié au prestigieux Institut de technologie du Massachusetts (MIT), fait remarquer que "l’identification des électeurs est une source de controverse politique aux États-Unis depuis près de deux décennies". Pour autant, les observateurs sont formels : "Le système décentralisé des élections américaines – où les élections sont gérées par plus de 8000 gouvernements locaux [...] rend impossible le vol d'un scrutin à l'échelle nationale par le biais de fraudes électorales".

Tout d'abord, il ne faut pas oublier l'ampleur du vote par correspondance outre-Atlantique : en 2020, près de la moitié des électeurs américains y ont en effet eu recours. Un système qui ne nécessite pas de se déplacer dans un bureau de vote, et qui ne nécessite pas la présentation d'un document d'identité à un(e) assesseur(e). Chaque citoyen recevant en effet à son domicile tout le matériel électoral nécessaire en amont du scrutin.

Par ailleurs, "chaque fois que des experts et des journalistes ont tenté de dénombrer des cas de fraude électorale, les chiffres se sont révélés minuscules", glisse le Washington Post. Un examen par l'agence de presse AP des cas potentiels de malversations dans six États clés (l'Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin), a révélé que moins de 475 des plus de 25 millions de votes exprimés dans ces territoires étaient jugés suspects et potentiellement frauduleux. Au total, les bulletins contestés ne représentaient que 0,15% de la marge de voix dont disposait Joe Biden sur son adversaire. Les multiples actions en justice intentées par les équipes de Donald Trump n'ont pas non plus mis en avant d'irrégularités, la justice américaine concluant systématiquement à la validité des résultats exprimés.

Rattaché à l'Université de New York, le Brennan center for justice a publié des travaux relatifs à la fraude électorale aux États-Unis. Un "mythe", concluent les auteurs : dans leur rapport, ils expliquent s'être penchés sur "des élections qui avaient été méticuleusement étudiées pour détecter les fraudes électorales". Les taux d'incidents relevés ont été "compris entre 0,0003% et 0,0025%", soit des proportions relatives à la "fraude par usurpation d'identité" absolument minimes. En conséquence, il s'avère "plus probable de voir un Américain frappé par la foudre" que de le voir "usurper l'identité d'un autre électeur dans les bureaux de vote".