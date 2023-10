Présidentielle américaine : l'ancien vice-président républicain Mike Pence retire sa candidature

Les huit principaux candidats à l'investiture du Parti républicain doivent tous s'exprimer lors de ce rassemblement durant le week-end dont Donald Trump et son plus proche rival, le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Après des années de loyauté indéfectible à Donald Trump, son ancien vice-président a changé de ton après l'assaut contre le Capitole, le 6 janvier 2021. Et ce chrétien évangélique, farouche opposant à l'avortement, avait même décidé de défier son ancien patron lors des primaires républicaines de 2024, mais ses chances étaient très vite apparues réduites.

Les militants fidèles à l'ancien président le considèrent en effet comme un "traître" parce qu'il a certifié au Congrès la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020.