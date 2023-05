Présidentielle américaine : trois choses à savoir sur Ron DeSantis, principal rival de Donald Trump chez les Républicains

C’est deux ans plus tard qu’il se lance en politique. En 2012, il est élu pour la première fois à la Chambre des représentants sous la bannière Républicaine, dans le 6e district de Floride, l’un des plus conservateurs de l’État. Proche du Tea Party, DeSantis va axer sa campagne sur la réduction des impôts et une opposition féroce à Barack Obama, alors président des États-Unis, rappelle la BBC. L’élu ne s’arrête pas là dans son ascension politique. En 2018, il vise le siège de gouverneur de Floride. Avec le soutien de Donald Trump tout juste élu à la Maison Blanche, DeSantis entre en campagne. Il devient gouverneur en janvier 2019, après une courte et inattendue victoire contre le démocrate Andrew Gillum.