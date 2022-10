Présidentielle au Brésil : "Pour ses partisans, Bolsonaro est le seul à pouvoir faire quelque chose dans cette tempête"

Jair Bolsonaro peut-il l'emporter ?

C’est la grande question. Si Lula n'est pas élu dès le premier tour (avec plus de 50% des scrutins, ndlr), les trois semaines avant le second (le 30 octobre prochain) vont être assez denses. Des deux côtés, il y aura une mobilisation très forte. Et Bolsonaro a déjà bien chauffé à blanc ses partisans. Cela fait un an qu’il dit qu'une défaite serait liée à la manipulation des urnes électroniques. De nombreuses fake news continuent de circuler au Brésil affirmant que, de toute façon, les élections sont truquées. Lorsque l'on sait l'impact qu'ont ces fausses informations dans le pays, Lula n’est pas du tout assuré de gagner en cas de second tour.

De nombreux témoignages montrent à quel point l'actuel président et ses partisans imposent déjà un climat d'anxiété dans toutes les sphères de la société. On retrouve, en plus, au Brésil cette idée selon laquelle les politiciens seraient "tous pourris". On pourrait donc avoir un nombre considérable d'électeurs qui renoncent à voter au second tour. Par peur ou par dégoût d'une campagne qui n’a pas, jusque-là, été très intéressante en termes d’idées démocratiques.

En somme, ce qui pourrait éventuellement inverser le rapport de force, c’est une campagne qui continuerait sur sa lancée avec toujours plus de "pugilat" et toujours moins de débat d'idées. C’est un scénario envisageable. Je ne dis pas qu’il est probable mais envisageable. Et puis, il ne faut pas sous-estimer la capacité des bolsonaristes à diffuser des fake news. Ils sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux que la coalition autour de Lula. Le climat de violence, déjà très important et qui risque encore de monter d’un ou deux crans supplémentaire(s) en cas de deuxième tour, peut également servir les desseins de Bolsonaro.