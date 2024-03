Présidentielle en Russie : Poutine réélu avec 22 millions de faux bulletins, dénonce une ONG

Le sacre de Vladimir Poutine, dimanche, a été entaché d'irrégularités, selon Golos. Cette ONG assure qu'environ 22 millions de bulletins ont été falsifiés en faveur du président. Un chiffre qui grimperait même à près de 32 millions en comptant les votes électroniques.

"Il s’agit de l’élection présidentielle la plus salement truquée de l’histoire du pays." Le journal Novaïa Gazeta, principal média d'opposition en Russie, dénonce les conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin remporté sans surprise par Vladimir Poutine ce dimanche. Pas moins de 22 millions de faux bulletins auraient été comptabilisés pour permettre au maître du Kremlin d'être réélu pour la cinquième fois, selon Golos, une ONG spécialisée dans la défense des droits des électeurs.

Officiellement, le président russe a récolté plus de 87% des voix, soit 10 points de plus qu'en 2018, pour un taux de participation flirtant avec les 77%. Un résultat qui ne reflète pas la réalité, selon Novaïa Gazeta. Pour démonter l'ampleur de la supercherie, le média a utilisé une méthode conçue par le mathématicien Sergueï Chpilkine. Objectif ? Établir une estimation des votes "irréguliers" lors de l'élection.

Les résultats de chaque bureau de vote analysés

Concrètement, cette méthode consiste à comparer la répartition des suffrages pour les différents candidats en lice - quatre en l'occurrence - avec le taux de participation dans chaque bureau de vote. Cela permet de mettre en lumière combien de voix ont été ajoutées pour le vainqueur, soit en remplissant des urnes, soit en modifiant le score final.

Lors d'un scrutin équitable, la répartition des voix pour le candidat en tête et ses adversaires est identique et ne diffère qu'en valeur absolue en raison du nombre différent de voix. Toutefois, le fait de remplir les urnes pour l'un des candidats augmente le taux de participation et affecte la proportion de voix attribuées à chaque candidat.

Depuis dimanche, les journalistes et les membres de Golos ont ainsi récupéré 97% des votes qui avaient été traités par la Commission électorale centrale (CEC). Le nombre total d'électeurs, sans compter ceux ayant voté en ligne, s'est élevé à 74,5 millions. Selon la CEC, 64,7 millions d'entre eux ont voté pour Poutine.

À l'issue de leurs recherches, ils ont relevé qu'environ 22 millions des voix sont irrégulières. Une fourchette basse, le calcul ne tenant compte que des bulletins papiers. En incluant le vote électronique, la fraude pourrait, selon Novaïa Gazeta, avoisiner les 31,6 millions de suffrages.