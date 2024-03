Présidentielle en Russie : qui sont les "observateurs internationaux", dont des Français, qui ont validé le processus électoral ?

Vladimir Poutine a été largement réélu à la tête de la Russie ce dimanche, récoltant 87,3% des voix. Un scrutin contrôlé par "de nombreux observateurs internationaux", se félicite Moscou. Militant d'extrême droite ou blogueurs russophiles, TF1info revient sur le profil de ces observateurs soigneusement sélectionnés.

C'était un scrutin sans aucun suspens, ni observateur extérieur. Au lendemain de la victoire de Vladimir Poutine à l'élection présidentielle russe, Paris a estimé ce lundi 18 mars que "les conditions d’une élection libre" n'étaient pas réunies. Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères a notamment regretté que le suffrage qui a duré trois jours se soit déroulé "hors de toute observation internationale impartiale". Pourtant, encore ce lundi, les agences de presse russes se félicitaient pour ce "processus électoral considéré comme transparent et démocratique par de nombreux observateurs internationaux". L'occasion de revenir sur le profil de ces examinateurs qui ont "confirmé l'absence de violations affectant les élections".

Une liste restée secrète

Comme le rappelle le site des autorités russes, pour devenir observateur étranger, "une invitation est requise". Les précieux sésames sont délivrés par des instantes gouvernementales, le chef du Kremlin lui-même ou la Commission électorale centrale de la Fédération de Russie. Autant dire que l'opposition n'était pas invitée. Golos, l'ONG spécialisée dans l'observation des élections en Russie, a par exemple été interdite. Les représentants du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE (BIDDH) n'ont pas non plus été conviés, la Russie allant à l'encontre de ses engagements internationaux.

Si on connait ceux qui ont été écartés, difficile de savoir qui a pu assister au scrutin. La Commission électorale centrale russe a bien affirmé que plus de 700 personnes ont pu surveiller le processus électoral, révélant leur pays d'origine, mais sans dévoiler leur identité. Une précaution liée à "des problèmes de sécurité" et à des "pressions sans précédent auxquelles sont soumis certains observateurs", selon l'argument cité par un élu de la Douma au micro de RTVI, la chaîne de télévision internationale russe. Aucune liste n'a donc été publiée.

Une réserve mise à mal par les nombreuses indiscrétions de ces "observateurs" dans la presse russe. Ainsi, d'après nos recherches, au moins huit Français ont pu assister au scrutin. Alors qui sont-ils ? Comme en 2020, lorsqu'une dizaine d'eurodéputés du Rassemblement national s'était rendue en Russie pour valider le scrutin référendaire organisé par Moscou, des membres de l'extrême droite française ont pu faire le voyage jusqu'au pays des tsars. Si on ne trouve aucun élu de premier rang, on peut noter la présence de Jean-Marc de Lacoste Lareymondie. Figure du Rassemblement national en Charente-Maritime, ce militant toujours actif au sein du parti de Marine Le Pen a partagé dans la presse russe sa fascination pour le scrutin qui s'est tenu en Russie, "très différent des élections en Europe occidentale ou du moins en France".

D'autres profils sont quant à eux clairement affiliés à l'ultra-droite. À l'instar de Dominique Delawarde. Cet ancien général, qui possède son rond de serviette dans plusieurs médias d'extrême droite, semble avoir autant d'amour pour Moscou que de haine pour les États-Unis. En novembre 2020, il avait fait parler de lui en mettant en cause ceux qui "ont le contrôle de la meute médiatique dans le monde et en France" dans une référence antisémite claire. Mais s'il décrit l'élection américaine comme une "fraude importante", dans la presse russe, il ne manque pas de qualificatifs pour faire l'éloge du scrutin qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg et qui prouverait "l'engagement de la Russie en faveur de la transparence et de l'équité du processus électoral".

Dominique Delawarde, un ancien général français, a observé les élections russes à Saint-Pétersbourg, au cours des élections russes de 2024 - Presse russe

Yvan Benedetti, un autre militant d'extrême droite condamné à de multiples reprises pour négationnisme ou propos racistes, surveillait quant à lui les votes à Novossibirsk, une ville en Sibérie occidentale. Pour celui qui se décrit lui-même comme un "antisioniste, antisémite et anti-juif", et dont le groupuscule a été dissous après le meurtre du militant antifasciste Clément Méric, l'élection en Russie "est claire, bien organisée". "Pour la population dans son ensemble, ce n'est pas seulement l'occasion de remplir son devoir civique, mais c'est une sorte d'acte patriotique, puisque lors de l'ouverture du bureau, l'hymne russe a retenti", s'est-il émerveillé auprès de l'agence d'État Tass. Rien d'étonnant. Après avoir déjà supervisé l'annexion illégale de territoires en 2022, il a toujours montré un soutien sans failles à Moscou et à son président.

L'amour de la Russie, c'est bien le dénominateur commun entre tous ces "observateurs" français. Christian Rol ne déroge pas à la règle. Dans un entretien accordé au site web d'extrême droite identitaire Breizh info, celui qui n'a eu de cesse de faire des allers-retours dans ce pays en guerre se vante de bénéficier "de relations excellentes avec certaines personnes influentes en Russie". Selon lui, la guerre qui fait rage aux portes de l'Europe n'est pas de la responsabilité de Vladimir Poutine mais "une hémorragie voulue, planifiée et exploitée par les Américains". Si bien qu'à Kherson, cette région ukrainienne annexée illégalement par l'armée russe et dans laquelle il suivait le scrutin, il dit avoir eu "l'impression que les gens sont contents". "Les Russes modernes ont l'air beaucoup plus heureux que les Français d'aujourd'hui", a-t-il plaidé, visiblement charmé, auprès de Ria Novosti.

Des russophiles invétérés

Une vision idyllique du pays, similaire à celle d'Alesya Miloradovich, une Parisienne née à Saint-Pétersbourg invitée à suivre les élections à Rostov-sur-le-Don. Observatrice en Russie à l'occasion de trois scrutins différents, elle distille à longueur de blog la propagande pro-Kremlin, vantant la stratégie russe en Afrique, décriant "l'agression médiatique" contre son pays et nourrit le ressentiment à l'égard de la France, allant jusqu'à comparer les ambitions d'Emmanuel Macron à celles du maréchal Pétain. Une vraie influenceuse de la désinformation, comme Franck Pengam. Celui qui regrette les "pressions" prétendument subies par la Russie depuis 2014 a pu superviser le scrutin à Saint-Pétersbourg, où il affirme que le week-end s'est déroulé dans "le calme". Une manière pour ce blogueur, qui a partagé son expérience sur tous ses réseaux sociaux, de mettre en valeur sa plateforme, un site français initialement orienté dans les conseils en cryptomonnaie, devenu une plateforme d'offre conspirationniste en tout genre.

Enfin, d'autres profils, plus politiques, étaient du voyage pour entretenir leur travail de rapprochement avec Moscou. C'est le cas d'Aymeri de Montesquiou et de Cyril Gaucher. Le premier, un ex-sénateur UDI qui se fait désormais appeler "d'Artagnan", est accusé d'avoir des intérêts financiers en Russie et d'être proche de l'oligarque Patokh Chodiev. Le second est le maire-adjoint de Talant, encarté chez Les Républicains. Alors qu'il fait régulièrement des allers-retours à Moscou dans le cadre de son association, "France Expatriation Russie", ce proche du russophile Xavier Moreau aurait été invité en Russie. Une participation à un simulacre de scrutin qui pourrait bien lui coûter sa place à la municipalité. Il a été "écarté à titre conservatoire" de la municipalité, selon Fabian Ruinet, le maire de cette ville proche de Dijon. Sa formation politique, Les Républicains, demande quant à elle son exclusion.

LES VÉRIFICATEURS - Propagande russe : ces "journalistes occidentaux", relais privilégiés du Kremlin ?Ces "journalistes" occidentaux, relais du Kremlin Source : TF1 Info

En résumé, si les observateurs internationaux devaient permettre de contrôler le bon déroulement du scrutin, leur profil nous permet de douter de leur impartialité. Venus de France pour assister au sacre de Vladimir Poutine, ils ont tous été, en réalité, soigneusement sélectionnés pour valider le processus électoral. Une manière pour le régime russe de dévoyer cet outil supposé légitimer le processus démocratique.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.