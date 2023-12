Présidentielle en Russie : Poutine met en garde contre toute "ingérence" étrangère

Vladimir Poutine a mis en garde ce vendredi contre toute "ingérence" étrangère lors de la campagne pour la présidentielle de mars 2024 en Russie. Une campagne qui se déroulera sur fond de conflit en Ukraine et avec une forte répression de toute opposition.

"Toute ingérence dans les affaires internes de la Russie sera réprimée, et réprimée sévèrement, en vertu des lois russes". Comme à son habitude, Vladimir Poutine, candidat à sa réélection en mars 2024, n'a pas mâché ses mots, lors d'une réunion télévisée avec les chefs de partis présents à la Douma, la chambre basse du Parlement. "Nous défendons la liberté de notre peuple, sa souveraineté, son droit de choisir son avenir. C'est le peuple et uniquement le peuple de Russie qui est la seule source de pouvoir dans notre pays", a-t-il assuré.

En meilleure posture

Vladimir Poutine a profité de cette allocution pour remercier les membres des partis présents au Parlement qui participent "à l'opération militaire spéciale" en Ukraine, "combattent ensemble pour la Russie" et ceux qui aident les militaires et leurs familles. Le dirigeant russe a par ailleurs affirmé que "ces derniers temps, le nombre de soldats ukrainiens se constituant prisonniers a fortement augmenté".

Après une année 2022 marquée par des revers sur le front ukrainien et une volée de sanctions occidentales, Vladimir Poutine apparaît en cette fin d'année 2023 en meilleure posture avec l'échec de la contre-offensive entamée cet été par l'Ukraine, l'effritement du soutien européen et américain à Kiev et le redressement de l'économie nationale.

Il a annoncé la semaine dernière être candidat pour un cinquième mandat à la présidentielle du 17 mars, sa réélection faisant peu de doute après près d'un quart de siècle au pouvoir et la répression de l'opposition. Il faut dire que la quasi-totalité des opposants d'envergure, à l'exemple du militant anticorruption Alexeï Navalny, ont été jetés en prison ou poussés à l'exil.