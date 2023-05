Présidentielle en Turquie : les enjeux d'un second tour totalement inédit

Sur le fond, on aurait pu s'attendre à ce que les trois grands sujets qui suscitaient de l'espoir d'alternance - l'usure de pouvoir et la corruption, le népotisme ou les pots-de-vin d'une part, la crise économique endémique de l'autre, et plus conjoncturellement le tremblement de terre et ses conséquences - soient au cœur des débats.

Or, durant l'entre-deux-tours, le pouvoir a tendu un piège consistant à entrer dans des questions identitaires et passionnelles. Les Kurdes ont été, comme d'habitude, au centre des débats. Qui soutient qui ? Qui est terroriste ? Qui n'est pas terroriste ? Et encore une fois, la victime habituelle, les immigrés syriens et l'ensemble des immigrés. Ces sujets ont été au centre de la campagne électorale.