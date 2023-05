Présidentielle en Turquie : un candidat jette l'éponge avant l'élection, un autre accuse la Russie de deepfakes

Les 64,1 millions d'électeurs du pays voteront simultanément dimanche pour leur parlement et leur président. La dernière enquête d'opinion rendue publique jeudi par le réputé institut Konda créditait Kemal Kiliçdaroglu de 49,3% des intentions de vote au premier tour, contre 43,7% pour Recep Tayyip Erdogan et 2,2% pour Muharrem Ince. Or, selon un autre sondage, cette fois réalisé les 9 et 10 mai par l'institut Metropoll, près de 50% des soutiens de ce dernier reporteront leur voix sur le principal opposant à Erdogan.