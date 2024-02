Joe Biden remporte la primaire démocrate en Caroline du Sud, premier test sans surprise à neuf mois des élections

Joe Biden a remporté haut la main la première primaire démocrate pour l’élection présidentielle américaine, en s’imposant samedi en Caroline du Sud. Il a aussitôt estimé qu'il battrait en novembre son probable adversaire républicain Donald Trump.

"Je n'ai aucun doute sur le fait que vous nous avez mis sur la voie d'une nouvelle victoire à la présidence". Le président Joe Biden a remporté haut la main samedi son premier test électoral dans sa quête d'un second mandat à la Maison Blanche, lors de la primaire démocrate en Caroline du Sud, selon des résultats officiels. Le très probable candidat démocrate a remporté la primaire avec plus de 96,4% des voix face à deux autres candidats quasi inconnus du grand public, selon ces résultats tirés à partir du dépouillement de plus de la moitié des suffrages.

Il a aussitôt estimé qu'il battrait en novembre son probable adversaire républicain, l'ancien président. "En 2024, les habitants de la Caroline du Sud se sont à nouveau exprimés", a-t-il dit dans un communiqué, ajoutant n'avoir aucun doute sur "une nouvelle défaite de Donald Trump".

"Une mission"

Lors de ce premier vote officiel dans sa course à l'investiture démocrate, que Joe Biden est quasiment assuré de remporter, c'est surtout le taux de participation, particulièrement dans l'électorat afro-américain, qui devait être scruté. En 2020, les Afro-américains de Caroline du Sud, nombreux en proportion de la population de cet ancien état esclavagiste du sud-est, avaient permis à Joe Biden de sauver sa campagne lors de la primaire, l'aidant à s'ouvrir un chemin vers la Maison Blanche.

Samedi, Joe Biden a fait une apparition à son QG de campagne à Wilmington, dans son État du Delaware, assurant qu'il était "en mission", avant de partir faire campagne en Californie et dans le Nevada en vue du prochain scrutin mardi. "Ce n'est pas seulement une campagne. C'est plutôt une mission. Pour le bien de ce pays, on ne doit pas perdre (...) Et je le dis du fond du cœur. Il ne s'agit pas de moi, cela va bien au-delà de ma personne", a-t-il insisté.

Même si la Caroline du Sud devrait rester aux mains des républicains lors de la présidentielle de novembre, comme c'est le cas depuis 1980, le président a clairement indiqué qu'il considérait cet État comme un test important. Il s'y est d'ailleurs déjà rendu à deux reprises depuis le début de l'année.