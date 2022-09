Corée du Sud : 1 mort et 9 disparus après le passage du puissant typhon Hinnamnor

Le bilan s'alourdit. Parmi les typhons les plus puissants à avoir frappé le pays en plusieurs décennies, Hinnamnor s'est abattu mardi matin sur la Corée du Sud. Dans la nuit, il a d'abord touché l'île de Jeju (sud). Il s'est ensuite dirigé vers la ville portuaire de Busan. Les importantes vagues, poussées par un vent puissant, et les fortes pluies ont endommagé des routes et des magasins en bord de mer. Quelques glissements de terrain ont aussi été observés.