Lécher des cailloux ou répéter un mot à l'infini : les recherches les plus farfelues récompensées par les "anti-Nobel" 2023

Parmi les autres prix décernés, celui de psychologie a été décerné à des chercheurs ayant démontré que plus il y a de gens regardant en l'air, plus nombreux sont les passants qui les imitent. Celui d'éducation a récompensé des chercheurs qui ont étudié l'effet qu'ils pouvaient avoir sur leurs étudiants s'ils ont l'air de s'ennuyer. Enfin, en littérature, une équipe internationale a été récompensée pour "l'étude des sensations éprouvées par des gens répétant un même mot beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois". Avec la conclusion que cette répétition rendait singulier quelque chose de familier, et permettait d'atteindre ainsi un état de "jamais vu", et non pas de "déjà vu".