Énergie : le Royaume-Uni veut "récompenser" ceux qui lavent leur linge pendant les heures creuses

Ce projet, qui doit encore être soumis au régulateur du secteur (Ofgem), vise à atténuer le risque de coupures d'électricité dans le pays. Sa révélation intervient dans un contexte où les signaux d'alarme se multiplient sur la situation énergétique du Royaume-Uni cet hiver. Des augmentations drastiques des prix de l'énergie sont, en effet, prévues dans les prochaines semaines, du fait notamment de la dépendance britannique au gaz. Les tarifs de l'électricité pour les particuliers devraient, ainsi, avoir plus que doublé sur un an en janvier prochain. La facture d'énergie moyenne par foyer pourrait alors atteindre 6000 livres par an (7096 euros) selon certaines estimations, soit près de 20% du revenu disponible des ménages au Royaume-Uni.

Outre ce projet, mi-août, le secteur de l'énergie au Royaume-Uni a appelé le gouvernement à augmenter "rapidement" les aides aux consommateurs. Le tout en pleine transition gouvernementale. Favorite à la succession de Boris Johnson - englué dans les polémiques - au 10 Downing Street, Liz Truss privilégie les baisses d'impôts. Son rival, Rishi Sunak, parle, de son côté, de "responsabilité morale" d'apporter plus d'aides directes aux consommateurs, la subvention publique étant actuellement de 400 livres par an (473 euros).