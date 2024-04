Prix du carburant : les tarifs repartent fortement à la hausse

Alors que les vacances scolaires ont déjà débuté, les automobilistes doivent faire face à l'augmentation des prix des carburants. Le Sans-Plomb 95 a subi une hausse de plus 3 centimes, tandis que le gazole a lui, augmenté de 2,5 centimes.

C'est une mauvaise surprise pour les automobilistes qui ont pris la route des vacances. Les prix des carburants ont enregistré une hausse notable sur la semaine du 1er avril. Selon les chiffres diffusés par le ministère de la Transition Écologique, tous les prix des carburants ont été touchés par une hausse la semaine dernière. Le Sans-Plomb 95 a atteint son prix le plus élevé depuis le début de l'année 2024, atteignant en moyenne 1,89 euro le litre, soit une hausse de plus 3 centimes. Le gazole est, lui aussi, concerné avec une augmentation de plus 2,5 centimes. Il atteint désormais, en moyenne, 1,78 euro par litre.

On confine politiquement des Français à domicile qui n’ont plus les moyens de se payer ce litre de carburant Pierre Chasseray, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes

Interrogé dans Bonjour ! La Matinale de TF1, dans la vidéo en tête de cet article, Pierre Chasseray, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, a dénoncé cette nouvelle hausse. "Les prix des carburants sont arrivés à un niveau inacceptable, à un niveau qui avoisine les 2 euros le litre. Cette frontière, cette barrière symbolique pour les automobilistes, qui a des conséquences sociales", a-t-il fustigé avant d'assurer qu'à "2 euros le litre, on confine politiquement des Français à domicile qui n’ont plus les moyens de se payer ce litre de carburant et le juste prix pour les Français, c’est 1,50 euro".

Et si les prix continuent de s'envoler, il y a une explication à tout cela. Le prix du baril de pétrole de Brent poursuit lui aussi sa forte progression. Alors qu'il avoisinait les 76,7 dollars en janvier, il est désormais passé à plus de 90 dollars en ce début de mois d'avril.

Cette hausse est due à la situation complexe dans le Proche-Orient, mais également à la guerre en Ukraine. Par ailleurs, les attaques en Mer Rouge contre les navires commerciaux pèsent sur les prix, forçant les pétroliers à trouver de nouvelles routes plus longues pour livrer leur cargaison.