Nobel 2022 : du prix de la Paix à celui de l'Économie, tout ce qu'il faut savoir sur ces prestigieuses distinctions

Le prix de Littérature sera attribué le jeudi 6 octobre. L’écrivaine et dissidente russe Ludmila Oulitskaïa, souvent citée ces dernières années, pourrait bénéficier du contexte actuel. L'Américaine Joyce Carol Oates, le Japonais Haruki Murakami, les Français Michel Houellebecq et Annie Ernaux sont aussi régulièrement évoqués.

L’an dernier, le Nobel de Littérature avait été décerné à la Britannique d'origine tanzanienne Abdulrazak Gurnah, auteur notamment de Paradise (1994). Le jury avait salué sa narration "empathique et sans compromis des effets du colonialisme et du destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents".