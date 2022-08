Benjamin Mendy devant la justice : que reproche-t-on à l'international français ?

L'ancien arrière-gauche français, Benjamin Mendy, a quitté les pelouses depuis près d'un an pour le banc des accusés et les cellules des prisons de Liverpool et Manchester. Il y a passé plus de quatre mois, d'août 2021 à janvier 2022, en détention provisoire. Libéré début janvier, il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès qui débute le 10 août devant le tribunal de Chester dans le nord-ouest de l'Angleterre.