Au procès de Benjamin Mendy, une victime présumée décrit son agression

La jeune femme a commencé son témoignage par la rencontre avec le footballeur. Elle le voit pour la première fois avec l’un de ses amis dans une boite de nuit à Barcelone en 2017. La plaignante précise avoir davantage échangé avec l’ami du joueur et de facto n’a pas eu beaucoup d’interactions avec Benjamin Mendy. La soirée se passe normalement, rien n’est inhabituel. La plaignante aurait gardé contact avec l’ami de Benjamin Mendy et aurait prévu de le revoir. L'année suivante, elle dit s'être rendue à Manchester pour y voir Mendy et son ami.