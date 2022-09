Procès de Benjamin Mendy : une des huit accusations de viol abandonnée

Son co-accusé, Louis Saha Matturie a également été déclaré non coupable de deux viols et d'une agression sexuelle sur la même femme. Les faits se sont déroulés en juillet et août 2021. Cet homme, qui n'a aucun lien avec l'ancien footballeur Louis Saha, reste accusé de six viols et trois agressions sexuelles.

Le procureur Timothy Cray a annoncé à la cour qu'il renonçait à obtenir une condamnation pour les faits concernant la victime numéro sept, qui avait été interrogée dans la matinée. Le juge Stephen Everett a alors ordonné au jury de consigner le verdict de non coupable pour les chefs d'accusations concernés.