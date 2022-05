Procès Johnny Depp vs Amber Heard : l’actrice ciblée par "des milliers" de menaces de mort

C'est un procès qui va laisser des traces. Lors de la dernière journée d'audition des témoins devant le tribunal de Fairfax, en Virginie, Amber Heard a affirmé avoir reçu "des milliers" de menaces de mort depuis le début du procès qui l'oppose à son ex-mari, Johnny Depp, qui la poursuit en diffamation. "Je reçois des centaines de menaces de mort régulièrement, voire chaque jour ; des milliers depuis le début de ce procès", a affirmé l'actrice de 36 ans, rappelée à la barre ce jeudi.

"Je suis harcelée, humiliée, menacée tous les jours, juste parce que je suis dans cette salle d'audience", a détaillé la jeune comédienne, très émue. "Des gens se moquent de mon témoignage sur les agressions, des gens veulent me tuer, ils me le disent tous les jours, ils veulent mettre mon bébé dans le micro-ondes et ils me le disent", a ajouté cette mère d'une petite fille.

"Chaque jour, je dois revivre le traumatisme" des violences conjugales - qu'elle assure avoir subies pendant sa relation avec Johnny Depp -, a regretté la star. Le procès "a été la chose la plus atroce, douloureuse et humiliante que j'aie eue à vivre", a-t-elle indiqué. Les avocats des deux parties doivent présenter leurs plaidoiries ce vendredi et les sept jurés se retireront ensuite pour délibérer. S'ils ne parviennent pas à un verdict dans la journée, ils poursuivront leurs délibérations mardi prochain.