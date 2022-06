La victoire de Johnny Depp dans son procès contre Amber Heard, un revers fatal pour #MeToo ?

Une ligne partagée par le collectif féministe français #NousToutes, engagé contre les violences sexistes et sexuelles. "On est clairement face à un contre-mouvement, mais est-ce pour autant un revers pour #MeToo ? C'est plutôt la preuve éclatante de l'urgence du mouvement dans une société de doubles standards, où la justice est fondamentalement injuste et patriarcale", estime auprès de TF1info Sophie Barre, membre de la coordination nationale du collectif.

"Le mouvement #MeToo a permis de nommer et reconnaitre l’étendue des violences sexistes et sexuelles dans nos sociétés contemporaines. Mais cette visibilité du féminisme s’est aussi accompagnée d’un backlash (contrecoup, NDLR) anti-féministe violent", analyse pour sa part Sabrina Moro, sociologue des médias spécialiste de l’imbrication entre culture de la célébrité et représentations médiatiques des violences sexuelles aux États-Unis, et conférencière à l’Université Nottingham Trent en Angleterre. "La manière dont ce procès a été couvert dans les médias illustre parfaitement cette dynamique : on reconnait la violence conjugale comme problème social, mais on la dépolitise en la réduisant à un spectacle médiatique", ajoute-t-elle.