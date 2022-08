Procès pour viols : Benjamin Mendy présentait comme un "prédateur sexuel"

À l'époque, Benjamin Mendy connait "une période de succès et jouit d'une vie de privilégié", détaille le procureur. "Les portes des restaurants et des boites de nuit lui étaient ouvertes, les gens voulaient être avec lui" et "Saha faisait partie de ce monde, en contactant les filles, en les appelant", poursuit l'accusation. Selon le procureur, les accusés "savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire" et étaient "prêts à franchir la limite" du consentement "encore et encore". "À notre époque, plus personne ne peut ignorer que 'non' signifie 'non'", a rappelé Timothy Cray, "que vous soyez au bar, en tenue de soirée ou au domicile d'un footballeur".