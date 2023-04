Israël frappe la Syrie en riposte à des tirs de roquettes

La zone où se concentrent les tensions constitue une région stratégique. Occupée par des soldats en patrouille, elle est limitrophe du Liban. C'est justement depuis le Liban qu'une trentaine de roquettes avaient été tirées jeudi en direction d'Israël. Du côté de l'État hébreu, on déplorait à la suite de cette attaque la blessure d'une personne ainsi que des dégâts matériels. L'armée israélienne, en réponse, avait mené une série de frappes visant Gaza et le sud du Liban. Celle-ci a assuré que les tirs en provenance du Liban, non revendiqués, étaient vraisemblablement "palestiniens". Le mouvement islamiste Hamas, qui tient les rênes du pouvoir dans la bande de Gaza, était ainsi visé.

Les observateurs soulignent qu'une telle escalade de violence n'a pas été observée sur le front israélo-libanais depuis 2006. Les deux pays, qui demeurent en état de guerre à la suite d'une série de conflits, sont séparés par une ligne de cessez-le-feu. Une zone contrôlée par la Force intérimaire des Nations unies (Finul), mobilisée dans le sud du Liban. Côté syrien, l'État d'Israël a multiplié les raids dans la période récente, cherchant à atteindre les positions occupées par des groupes pro-Iran, son ennemi numéro un.