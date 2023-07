Profanations du Coran : la Suède s'inquiète d'une résurgence du risque terroriste

Des exemplaires du Coran avaient déjà été brûlés dans le pays, à l'initiative de l'extrême droite. Au mois de juin dernier, un ressortissant irakien de 37 ans réfugié dans le pays, Salwan Momika, avait mis le feu à des pages du livre sacré à l'extérieur de la principale mosquée de Stockholm puis, la semaine dernière, a de nouveau piétiné et mis en pièces un exemplaire du livre devant l'ambassade d'Irak pour marquer son opposition à ses préceptes.

Une série de provocations qui a déclenché une crise diplomatique entre la Suède et l'Irak. En réaction à l'autorisation donnée par la police suédoise à la tenue de ce dernier événement, des centaines d'Irakiens ont envahi et mis le feu à l'ambassade de Suède à Bagdad. L'ambassadrice suédoise a été expulsée d'Irak et l'Iran a indiqué qu'il n'accepterait pas de nouvel ambassadeur du pays scandinave sur son territoire. Le gouvernement suédois a néanmoins condamné les profanations, mais a souligné que les libertés de rassemblement et d'expression étaient protégées par la Constitution su pays.