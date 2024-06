La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont soumis ce lundi une résolution condamnant l'escalade nucléaire de l'Iran. Dans cette première résolution depuis novembre 2022, les trois pays évoquent "l'urgence à réagir devant la gravité de la situation".

Les Européens passent à l'action. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont décidé ce lundi de soumettre une résolution condamnant l'escalade nucléaire de l'Iran au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui s'est ouvert à Vienne (Autriche). "Le texte a été formellement déposé" dans la soirée, a indiqué à l'AFP une source diplomatique, et ce malgré les réticences américaines.

Pour justifier cette première résolution depuis novembre 2022, Londres, Paris et Berlin (E3) ont invoqué "l'urgence à réagir devant la gravité de la situation", selon des diplomates. Car si Téhéran nie vouloir se doter de la bombe, son programme ne cesse de monter en puissance. D'après l'AIEA, l'Iran est le seul pays non doté de l'arme atomique à enrichir l'uranium au niveau de 60% et à accumuler des stocks toujours plus importants. Ce niveau se rapproche des 90% nécessaires pour élaborer une bombe et se situe bien au-delà du plafond autorisé de 3,67%, équivalant à ce qui est utilisé pour la production d'électricité.

Une résolution symbolique

D'une portée symbolique à ce stade, la résolution européenne aborde l'ensemble des points de contentieux. D'abord, la présence de traces d'uranium inexpliquées sur deux sites non déclarés. "Il est essentiel et urgent" que Téhéran fournisse des raisons "techniquement crédibles", insiste le texte confidentiel consulté par l'AFP. L'Iran doit aussi "revenir sur le retrait de l'accréditation" de certains de ses inspecteurs les plus expérimentés, et rebrancher "sans délai" les caméras de surveillance.

Lors de la dernière réunion de mars, les pays de l'E3 avaient déjà préparé un texte, mais avaient finalement renoncé à le publier, faute de soutien de Washington. Officiellement, les États-Unis nient freiner les efforts de leurs alliés européens, mais ils craignent qu'une telle action n'envenime les tensions géopolitiques actuelles au Moyen-Orient, qui plus est à l'approche de la présidentielle américaine de novembre.

Reste que cette politique n'est plus tenable au vu de l'escalade, estiment les mêmes sources diplomatiques, ajoutant que "la position américaine pourrait évoluer" d'ici au vote prévu plus tard dans la semaine au sein du Conseil de 35 pays membres. De son côté, le chef de l'AIEA s'est dit "prêt à s'asseoir avec les nouvelles autorités" iraniennes après les élections anticipées du 28 juin, liées à la mort du président Ebrahim Raïssi, tué dans un accident d'hélicoptère.