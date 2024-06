Du 5 au 7 juin, vont se dérouler trois jours de cérémonies visant à célébrer le 80e anniversaire du Débarquement. Emmanuel Macron participera à certains de ces hommages, accompagné d'autres chefs d'État, dont le président américain Joe Biden ou le roi d'Angleterre Charles III. Retrouvez le programme ci-dessous.

Une "pérégrination mémorielle". Afin de commémorer le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, plusieurs cérémonies vont se tenir du 5 au 7 juin, dont certaines seront présidées par Emmanuel Macron. Le président français sera accompagné d'autres chefs d'État de pays alliés, à l'instar de Joe Biden ou du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Voici tout ce qu'il faut savoir de ces commémorations.

Que commémore-t-on ?

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, le Débarquement allié débute en Normandie, conduisant à la libération de la France, occupée par l'Allemagne nazie, puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les 80 ans de cette opération d'envergure qui sont commémorés ces prochains jours. "Ce ne seront pas seulement des commémorations liées au D-Day lui-même, mais aussi à tout ce qui l'a entouré", a précisé l'Élysée lors d'un brief en amont de l'événement.

Quel est le programme ?

Les commémorations vont débuter ce 5 juin avec une cérémonie à Plumelec (Morbihan), en hommage aux maquisards et aux SAS français. Le même jour, une cérémonie sera organisée en fin d'après-midi à Saint-Lô (Manche), ville bombardée par les alliés pour gêner les acheminements de renforts allemands vers les plages normandes. La journée se terminera à la prison de Caen (Calvados), où ont été fusillés par les Allemands 77 résistants après l'arrivée des alliés.

Le lendemain, jour anniversaire du D-Day, les commémorations débuteront avec la traditionnelle cérémonie au mémorial britannique de Ver-sur-Mer (Calvados). Une cérémonie franco-canadienne sur la Juno Beach, à Courseulles-sur-Mer (Calvados), puis franco-américaine, à Colleville-sur-Mer (Calvados), suivront. Enfin, la cérémonie internationale, présidée par Emmanuel Macron, se tiendra à Omaha Beach, de 15h00 à 18h00.

Le 7 juin, le président français se rendra à Bayeux (Calvados) pour prononcer un discours, en écho à celui réalisé au même endroit par le général de Gaulle en 1946. C'est également dans cette ville rapidement libérée qu'il s'était adressé pour la première fois aux Français suite au Débarquement. Les cérémonies s'achèveront sur une prise d'armes en présence du chef de l'État à Cherbourg (Manche), à partir de 14h00.

Qui sont les invités ?

De nombreux responsables étrangers seront aux côtés d'Emmanuel Macron pour cette date anniversaire. Le roi Charles III et la reine Camilla seront notamment présents lors de la cérémonie franco-britannique le 6 juin. De même, c'est le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui présidera la cérémonie franco-canadienne le même jour, à Courseulles-sur-Mer, aux côtés du Premier ministre Gabriel Attal.

La cérémonie internationale à Omaha Beach se déroulera par ailleurs en présence de Joe Biden, du prince William pour le Royaume-Uni, du chancelier allemand Olaf Scholz, du président ukrainien Volodymyr Zelensky, entre autres chefs d'État et de gouvernement. La Russie, d'abord conviée, ne sera finalement pas représentée, a précisé l'Élysée. Pour autant, il a été souligné que la contribution du peuple russe comme de tous ceux qui formaient alors l'URSS allait malgré tout être mise à l'honneur. "Nous avons toujours reconnu et rendu hommage à la contribution décisive du Front de l'Est dans la victoire finale contre le nazisme. Et nous le ferons à nouveau en 2024 dans le cadre des commémorations du débarquement du 6 juin", a assuré le Palais.

En parallèle de ces commémorations, un moment bilatéral entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky va se tenir, probablement vendredi en fin de journée à Paris. Quant au président américain, il restera en visite d'État en France le 8 juin, lors duquel il sera accueilli par le chef d'État français à l'Arc de Triomphe, avant un entretien et un banquet à l'Élysée.