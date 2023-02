Un an de guerre en Ukraine : édition spéciale du 20H de TF1 ce dimanche

De son côté, LCI, qui s'est imposée sur l'actualité ukrainienne, va proposer trois soirées spéciales avec Darius Rochebin, qui sera en direct depuis Kiev du 23 février au dimanche 26 février pour des grands entretiens. Et dès le lundi 20 février, les téléspectateurs pourront découvrir un documentaire exceptionnel, "Un an sur le front", réalisé par Bertrand Coq, journaliste de TF1-LCI. Ce document de 60 minutes retrace l'historique de cette guerre à travers les yeux des 50 à 60 journalistes des deux chaînes qui ont couvert l'événement sur le terrain depuis le 24 février 2022. Nos reporters livreront leurs témoignages et les moments marquants qu'ils ont pu vivre en Ukraine au côté de la population.