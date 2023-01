Propagande : mais d'où viennent ces vidéos anti-françaises à destination de l'Afrique ?

Habituellement, ce type de vidéos anti-France émane de sphères très identifiées, que ce soit sur Telegram, VK ou Facebook. Or, le clip est introuvable dans les relais traditionnels de Wagner en Russie. Idem du côté des cercles influents de soutien à l'activité de la milice au Mali. L'hypothèse selon laquelle cette vidéo proviendrait d'acteurs de la propagande russe est donc largement écartée. D'autant plus que les voix des différents protagonistes s'expriment en français.

Reste que, dans le graphisme simplisme ou le message caricatural, tout dans cette vidéo fait écho à un clip publié quelques semaines plus tôt. Mis en ligne le 28 décembre, on y voyait cette fois-ci la France dessinée sous les traits d'un rat, chassée encore une fois par les "musiciens" de Prigojine. Cependant, là encore, cette vidéo n'a jamais été relayée par les cercles traditionnels d'influence pro-Kremlin en Europe ou en Afrique.

Fait encore plus étonnant, ces clips n'ont pas non plus été partagés au sein des membres de la sphère anti-France en Afrique. Certains d'entre eux estiment même que cette vision caricaturale est dégradante vis-à-vis de l'armée malienne. Alors, d'où viennent-ils ? À l'instar du collectif All Eyes on Wagner, qui propose une veille sur l'influence de la milice sur les réseaux sociaux, nous avons identifié une publication sur Facebook comme point d'origine du clip relayé fin décembre. Il a été publié sur une page burkinabée qui propose à ses 29.000 abonnés une "information sur l’actualité nationale et internationale". "La vidéo a émergé sur une page Facebook assez neutre, ou en tout cas pas pro-russe", relève le collectif auprès de TF1info, confirmant au passage que le clip "n'a pas suivi le circuit habituel de la propagande de Wagner".