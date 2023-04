Propos d'Emmanuel Macron sur Taïwan : la France répète être un allié "fiable" mais "pas suiviste" des États-Unis

Ses propos sont assumés. Dans une interview au site américain Politico et au quotidien Les Échos parue dimanche, le président de la République Emmanuel Macron a suscité une vague d'incompréhension. "La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes" sur la question de Taïwan "et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise", a-t-il déclaré.

Des propos aussitôt interprétés comme une prise de distance à l'égard de Washington - alors que les États-Unis sont très engagés auprès de l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe - mais assumés. "Le président de la République assume entièrement son propos", assure ce mercredi une source diplomatique française. "Le propos porte sur une chose : la souveraineté européenne. Le président de la République n'a pas dit que nous ne nous préoccuperions pas de la sécurité de Taïwan, il n'a pas justifié la politique chinoise vis-à-vis de Taïwan, il a dit que l'Europe devrait souverainement déterminer quels seraient ces intérêts."