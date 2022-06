L'Union européenne a-t-elle exonéré les "jets privés et d'affaires" de la taxe sur le carburant d'aviation ?

En résumé, il est faux de dire que les Vingt-six ont exempté de toute taxe les seuls "jets privés et d'affaires". D'autant plus que le document cité plus haut contient de simples propositions , sans aucune obligation, qui visent à rendre tous les secteurs de l'économie de l'UE "aptes à relever le défi climatique". Comme le souligne le ministère de la Transition écologique sur son site, ces pistes doivent désormais "faire l'objet de négociations approfondies pendant plusieurs mois au sein du Parlement européen et du Conseil des ministres, qui représente les États membres". Actuellement, le texte n'en est qu'à ses débuts. Les députés européens, réunis ce mercredi 8 juin en session plénière à Strasbourg, doivent encore se positionner sur huit textes majeurs du "Fit for 55".

