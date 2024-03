"Psychose des punaises de lit en France" : pourquoi le gouvernement accuse-t-il la Russie ?

Le ministre délégué à l'Europe, Jean-Noël Barrot, était l'invité de la matinale de TF1 ce vendredi. Sur notre plateau, il a affirmé que la psychose liée aux punaises de lit en France a été amplifiée par la Russie. L'occasion de revenir sur les preuves de cette ingérence numérique.

Dans nos lits, nos transports et nos cinémas, le petit insecte était partout. Les punaises de lit ont animé le débat à la dernière rentrée, avant de rapidement disparaître. Or, d'après Jean-Noël Barrot, cette psychose viendrait de Russie. Invité dans la matinale de TF1 ce vendredi 1ᵉʳ mars, le ministre délégué chargé de l'Europe a affirmé que "la polémique sur les punaises de lit a été artificiellement amplifiée sur les réseaux sociaux par des comptes" liés à la Russie. Mais sur quelles preuves s'appuie le représentant de l'État pour accuser Moscou ?

De faux articles et un réseau d'amplification

Pour rappel, le sujet des punaises de lit est entré dans le débat en France après la publication d'un rapport de l'Anses. En juillet 2023, l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail révèle que dans les cinq dernières années, 11% des ménages français ont été infestés par des punaises de lit. De quoi provoquer une série d'articles au sujet du nuisible et ses conséquences économiques et sociales. Mais ce n'est qu'en septembre que le sujet se transforme en psychose. Sur les réseaux sociaux, les internautes assurent en avoir vu dans les transports en commun ou dans les cinémas parisiens.

C'est là que la machine russe se met en route. Et enclenche sa stratégie d'influence numérique. Ainsi, ce sont d'abord des sites d'information français qui sont plagiés pour relayer des fausses informations autour des punaises de lit. Un faux article de La Montagne prétend à tort que la propagation du nuisible est liée aux sanctions occidentales contre la Russie, car certains produits insecticides ne pourraient plus être exportés en France. Un autre, imitant cette fois-ci le quotidien Libération, émet la théorie folle que les réfugiés ukrainiens seraient à l'origine de l'infestation en France. Deux faux articles, créés de toute pièce dans le cadre de l'opération "Doopelganger", cette vaste campagne de désinformation qui a touché toute l'Europe, dont de nombreux indices laissent percevoir la trace de Moscou, comme nous vous l'expliquions dans cet article.

Ensuite, c'est la chaîne d'amplification artificielle qui va s'activer pour donner de la visibilité à ces faux articles. Pour ce faire, la propagande prorusse va s'appuyer sur réseau structuré et coordonné. Baptisé Portal Kombat, il s'appuie sur des dizaines de canaux Telegram et de blogs afin de reprendre ces infox et traiter le plus possible le phénomène en France dans une opération conjointe. Un réseau derrière lequel la Viginum, l'agence chargée de la lutte contre les ingérences numériques étrangères, a révélé l'existence d'un acteur russe situé en Crimée.

REPORTAGE - "Viginum" : comment ce service français démasque les réseaux de propagande russe Source : JT 20h Semaine

Si le sujet des punaises de lit était déjà dans l'actualité dès l'été dernier, il y a bien eu une opération de déstabilisation visant à amplifier artificiellement le phénomène. Objectif : décrédibiliser les réfugiés ukrainiens et les sanctions russes, mais aussi nuire clairement aux intérêts de la France. À quelques mois des Jeux olympiques, cette opération insinuait que la France était en proie à une épidémie de nuisibles hors de contrôle. Encore ce lundi, l'agence de presse Tass, proche du pouvoir, relevait que "l'invasion de punaises de lit à Paris l'année dernière" fait toujours partie des "problèmes" auxquels sont confrontés les organisateurs avant le lancement de la compétition.

