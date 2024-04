Puissant séisme à Taïwan : attention à ces fausses vidéos du tremblement de terre

Un terrible tremblement de terre de magnitude supérieure à 7 s'est produit près des côtes de Taïwan, faisant au moins neuf morts. Plusieurs vidéos spectaculaires sont présentées à tort comme des conséquences de ce tremblement de terre. Parmi celles-là, un extrait où l'on voit un immeuble totalement penché et menaçant de s'écrouler sur des voitures stationnées.

Après un événement impressionnant, comme le séisme survenu ce mercredi 3 avril à Taïwan, le risque de partager des images non vérifiées sur les réseaux sociaux est grand. C’est ce qu’a fait Anton Gerashchenko, ancien conseiller du ministère de l’Intérieur ukrainien, en voulant adresser ses "plus sincères condoléances" aux victimes. Au moins neuf personnes ont été tuées et 800 blessées dans la catastrophe, d’après le dernier bilan des secours.

Un précédent séisme de 2018

L’ancien conseiller ukrainien, qui compte près de 580.000 abonnés sur X, a publié un message de soutien, ainsi que ses observations sur une campagne de désinformation russe sur Telegram. "Pendant ce temps, les chaînes russes Telegram propagent l'idée que le tremblement de terre est une chance pour la Chine de lancer une 'opération de sauvetage' et de 'réunifier' l'île." Le tout accompagné d’une vidéo d’un immeuble penché par les secousses… mais qui remonte à février 2018, lorsque la péninsule avait déjà été touchée par un puissant tremblement de terre, de magnitude 6,4, le 6 février.

On retrouve aisément cet article du 7 février du New York Times, ainsi que le point sur la situation par la CGTN, la télévision d’État chinoise. Dix-sept personnes avaient été tuées à l’époque dans la catastrophe. Un même extrait que l'on retrouve publié ici sur X et qui est faussement daté du 3 avril 2024. Une autre vidéo, partagée au milieu de nombreuses autres, est censée renseigner des conséquences du séisme. On y voit plusieurs immeubles s'effondrant comme des châteaux de carte dans un épais nuage. L’ampleur des dégâts peut surprendre et pour cause, il s’agit en réalité de la démolition simultanée de 15 tours en Chine en 2021, jamais achevées par manque de financement.

Une vidéo d'un séisme à Taïwan de 2018 refait surface à la faveur du nouveau tremblement de terre. - DR

En revanche, d’autres images qui circulent en ligne ont bien été tournées ce mercredi 3 avril à Taiwan. C’est le cas de cette piscine débordant du toit d’un bâtiment, mais aussi de cet immeuble penché à l’horizontal et dont l’authenticité a été vérifiée par nos services de documentation. Immeuble que l'on retrouve sur plusieurs photos prises par l'Agence centrale de presse de Taiwan (CNA) et récupérées par l’AFP. Pour s’assurer de la fiabilité des images et vidéos en ligne, il s’agit d’être attentif à plusieurs choses, et en premier lieu à la source de ces publications ainsi que tout autre élément qui serait gage de sérieux.

