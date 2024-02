Punaises de lit : cette découverte archéologique qui expliquerait leur propagation en Europe

Des fossiles de punaises de lit ont été retrouvés en Angleterre, près du mur d'Hadrien. Ils auraient été amenés par les légions romaines, il y a 2000 ans, selon les archéologues à l'origine de cette découverte.

La civilisation romaine a-t-elle favorisé la propagation des punaises de lit sur le Vieux continent ? C'est en tout cas l'hypothèse avancée par des archéologues britanniques. De récentes découvertes ont permis de lier l'arrivée au Royaume-Uni de ces nuisibles aux campagnes militaires des légions romaines.

C'est à Vindolanda, un site de garnison romaine au sud du mur d'Hadrien, que la découverte a été faite par Katie Wyse Jackson. Cette étudiante de 24 ans spécialisée dans l'étude des insectes sur les sites archéologiques à l'University College de Dublin (UCD) fouillait un sol où les couches les plus anciennes remontent au 1er siècle après JC.

Deux fossiles ont alors été retrouvés. Plus exactement deux thorax, qui appartiendraient à des spécimens de Cimex lectularius, plus connu sous le nom de punaise de lit. Une découverte de taille : les traces de ces punaises sont "les plus anciens découverts en Grande-Bretagne jusqu'à présent", selon le Dr Stephen Davis, maître de conférences en archéologie environnementale à l'UCD.

Selon Katie Wyse Jackson, certains pensaient à l'époque que ces insectes pouvaient servir de traitement. Pline l'Ancien, par exemple, avait émis l'hypothèse que les punaises pouvaient soigner… les infections des oreilles. "Les gens avaient alors toutes sortes d'idées sur ce que les insectes pouvaient faire", a précisé au Guardian l'archéoentomologue. Tout porte cependant à croire que ces nuisibles qui sévissent encore de nos jours sont tout simplement arrivés sur le sol britannique "avec tout ce que les Romains apportaient". En particulier les matelas de paille, utilisés à l'époque par les légionnaires.