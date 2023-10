Punaises de lit : ce que nous apprend l'exemple new-yorkais

Malgré les moyens déployés, New York n'en a pas fini avec les punaises de lit. La ville figure désormais à la deuxième place du podium des villes les plus infestées derrière Chicago, selon le dernier classement du contrôleur antiparasitaire Orkin. À titre de repère, elle était descendue à la douzième deux ans plus tôt.

Parmi les pistes d'explication avancées : la crise sanitaire du Covid-19 et plus particulièrement la reprise du tourisme et du trafic aérien qui s'en sont suivis, mais également l'engouement croissant à l'égard d'Airbnb.