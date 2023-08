Niger : le régime militaire somme l'ambassadeur de France de quitter le pays sous 48 heures

Le régime militaire a notamment accusé Paris de vouloir intervenir militairement au Niger pour remettre en place Mohamed Bazoum et a affirmé que la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) était une organisation "à la solde" de la France, ex-puissance coloniale dans la région. La Cedeao a imposé de lourdes sanctions économiques et financières au Niger après le coup d'État et menacé le régime militaire d'employer la force armée pour rétablir l'ordre constitutionnel.