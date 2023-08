VIDÉO - Niger : la situation plus que jamais tendue, une intervention militaire régionale n'est "pas exclue"

"La France, nous ce qu'on veut, c'est qu'ils quittent notre pays", affirme un Nigérien. "C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps", dit un autre. Les médias français sont également devenus indésirables. En atteste les cas de RFI et France 24, désormais interrompus au Niger.

Plusieurs ambassadeurs ont par ailleurs été limogés, dont celle en poste à Paris, qui entre en résistance. "Ma position, c'est de rejeter cette décision parce que je considère qu'elle est illégale et qu'elle est nulle et non avenue", affirme Aïchatou Boulama Kané, ambassadrice du Niger en France, rencontrée par les équipes de TF1 et interrogée par Darius Rochebin sur LCI, vendredi soir.

Les putschistes sont tout aussi illégitimes aux yeux des autorités françaises, préoccupées par les jours à venir. "Toutes les options sont sur la table. Une intervention militaire régionale n'est pas exclue", a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna.