Niger : les images de la nouvelle manifestation à Niamey pour réclamer le départ des soldats français

Le Niger a par ailleurs retiré l'immunité et le visa diplomatiques de l'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté, et exigé son "expulsion", selon un arrêté du ministère de l'Intérieur daté de jeudi 31 août et une ordonnance du Tribunal de grande instance de Niamey de vendredi, consultés par l'AFP. D'après ce dernier document, ces décisions sont notamment justifiées par "l'hostilité injustifiée" de la France envers le Niger et le fait que la présence de son ambassadeur sur le territoire nigérien présente "des risques graves de trouble à l'ordre public". Lundi 28 août, le président Emmanuel Macron avait salué le travail de Sylvain Itté et indiqué que ce dernier se trouvait toujours en poste à l'ambassade à Niamey. Selon l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, les locaux d'une ambassade sont "inviolables" et il n'est pas permis aux agents de l'État où ils se trouvent "d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission".