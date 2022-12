Qatargate au Parlement européen : "Avec cette affaire, l'omerta qui régnait jusqu'ici pourrait bien se fracturer"

Alors que le Qatargate éclabousse Bruxelles, êtes-vous surpris par cette affaire ?

Non, ces révélations n'ont rien de surprenant. À travers mes enquêtes sur le sujet depuis une dizaine d'années [Georges Malbrunot est notamment l'auteur d'un ouvrage sur les liens entre certains politiques français et les autorités qataries ndlr.] j'ai documenté un certain nombre d'actes de lobbying agressifs pratiqués par le Qatar à l'égard d'hommes ou de femmes politiques français. C'est une pratique ancienne, qatarienne, mais aussi propre à un certain nombre d’autres pays du Golfe.