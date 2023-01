Qatargate au Parlement européen : deux élus reconnaissent des voyages non déclarés

Des liens entre le Parlement européen et le Qatar à nouveau épinglés. En plein scandale de corruption présumée au sein de l'institution, deux eurodéputés ont reconnu des voyages non déclarés dans l'émirat : belge Marc Tarabella, et sa collègue Marie Arena.

"Il était invité (...) pour un congrès. C'est l'organisation qui a payé", a indiqué ce dimanche Maxim Töller, l'avocat de Marc Tarabella sur la chaîne belge RTL. "Il ne l'a pas encore déclaré (...). Il est parti ensuite au Ghana, puis il y a eu le Covid (...). Sa collaboratrice lui rappelle de le faire, mais le délai est passé", a-t-il expliqué, pointant "la réalité du terrain". "Il va régulariser les choses (...). Il n'y a rien d'illégal à avoir un voyage payé par une organisation", a insisté l'avocat, soulignant que l'élu "a été voir la construction des stades et demandé à rencontrer des travailleurs".