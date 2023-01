Qatargate au Parlement européen : une procédure lancée pour lever l'immunité de deux eurodéputés

L'affaire avait ébranlé le Parlement européen ces dernières semaines : le 9 décembre dernier, sa vice-présidente, la socialiste grecque Eva Kaili, était arrêtée pour corruption présumée impliquant le Qatar, ainsi que trois autres suspects. Les investigations des enquêteurs belges s'élargissent désormais. L'institution a annoncé lundi avoir lancé une "procédure d'urgence" pour lever, à la demande des autorités judiciaires belges, l'immunité de deux autres eurodéputés. Sont concernés l'Italien Andrea Cozzolino et le Belge Marc Tarabella, tous deux appartenant au groupe S&D (socio-démocrates), a appris l'AFP de sources proches du dossier.

Leur nom s'ajoute à celui des quatre autres personnes mises en cause dans cette enquête : Eva Kaili donc, mais aussi son compagnon, l'Italien Francesco Giorgi (qui était par ailleurs l'assistant parlementaire de Andrea Cozzolino), l'ex-eurodéputé socialiste italien Pier-Antonio Panzeri, et un responsable d'ONG, Niccolo Figa-Talamanca. Placés en détention préventive, ils ont été inculpés pour "appartenance à une organisation criminelle", "blanchiment d'argent" et "corruption" au profit du Qatar, dans un scandale qui a provoqué une onde de choc au Parlement européen et des tensions entre l'émirat du Golfe et l'UE.