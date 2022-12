Qatargate : la photo du cash retrouvé chez Eva Kaili n'est pas celle que vous croyez

Pourtant, comme l'insinuait discrètement l'auteur de la publication, cette vidéo ne vient pas de Belgique. Une recherche d'image inversée nous montre ainsi qu'elle a déjà été publiée par le passé. D'abord, en mars 2019, pour affirmer que des liasses avaient été retrouvées par les autorités camerounaises au domicile de l'ex-ministre de la Défense. Et avant ça, on la retrouvait surtout sur le compte Instagram d'un certain Alejandro Monge. Artiste espagnol, il est à l'origine de cette vidéo, qui montre l'une de ses sculptures. Cette montagne de cash n'est autre qu'une œuvre présentée à Barcelone en février 2018, comme l'avait notamment révélé l'AFP Factuel à l'époque.