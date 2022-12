Soupçons de corruption au Parlement européen : Eva Kaili, la chute d'une élue à l'ascension fulgurante

Sa carrière, Eva Kaili l'a débutée très jeune. Originaire de Thessalonique, la deuxième ville de Grèce, elle est entrée en politique à 20 ans : étudiante en architecture, elle y devient en 1998 conseillère municipale. Son diplôme d'architecture en poche, elle se lance dans des études des relations internationales et européennes et suit des cours de journalisme. Les Grecs la découvrent alors sur leur écran de télévision car elle présente les journaux sur l'une des grandes chaînes privées, Mega, de 2004 à 2007. Cette année-là, à seulement 29 ans, elle est élue au Parlement grec. Elle est alors la plus jeune députée du Pasok.

En 2014, elle est élue au Parlement européen dans le groupe des Socialistes et Démocrates (S & D), un mandat qu'elle conserve lors du scrutin européen de 2019. En janvier 2022, elle est élue vice-présidente du Parlement européen dès le premier tour. En moins d'un an, ses nouvelles activités vont précipiter sa chute. Eva Kaili faisait en effet partie de la délégation visant à développer les relations de l'Union Européenne avec la péninsule arabe. Dans ce cadre, elle s'était rendue au Qatar peu avant le début du Mondial de football. "Aujourd'hui, la Coupe du monde de football au Qatar est une preuve concrète de la façon dont la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays dont les réformes ont inspiré le monde arabe", avait-elle déclaré à la tribune du Parlement européen le 22 novembre.