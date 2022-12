Soupçons de corruption : le Parlement européen a-t-il refusé la mise en place d'une commission d'enquête ?

Si l'on comprend que des investigations ne seront pas menées avant que la justice s'empare du dossier, il serait réducteur de résumer la position du Parlement à ce seul aspect. Une série de mesures immédiates a été votée, à commencer par l'instauration d'une "commission spéciale" chargée de "détecter les lacunes potentielles du règlement intérieur du Parlement européen en matière de transparence, d’intégrité et de corruption". Celle-ci devra "formuler des propositions de réforme" à l'issue de ses travaux.

Par ailleurs, un vice-président sera "spécifiquement chargé de l’intégrité et de la lutte contre la corruption et l’ingérence étrangère au Parlement". L'institution sollicite aussi la Commission européenne afin qu'elle présente "dès que possible une proposition en vue de la mise en place" d'un organisme "chargé des questions d’éthique". D'autres mesures visent à se prémunir des risques du "pantouflage", tandis que le Parlement "demande instamment la suspension des titres d’accès des représentants d’intérêts qatariens [...] jusqu’à ce que les enquêtes judiciaires fournissent des informations et des éclaircissements pertinents". Pas moins de 24 points d'action, plus ou moins concrets, sont listés dans le texte final, qui prévoit logiquement une "pleine coopération" avec les autorités judiciaires qui vont se pencher sur les accusations de corruption révélées en cette fin d'année.