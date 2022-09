Qu’est-ce que l’Accession Council, qui va proclamer Charles III roi d’Angleterre ce samedi ?

Quelque 700 personnes composent en théorie ce conseil de succession - notamment des membres du conseil privé (composé de personnalités politiques, juridiques et religieuses), des hauts fonctionnaires d'État, des membres de la Chambre des lords (la chambre haute du Parlement), le maire et l'échevin de Londres, des hauts-commissaires du Commonwealth et d'autres fonctionnaires - mais seules 150 à 200 sont attendues, comme lors de la cérémonie de proclamation d'Elizabeth II.

Dans un premier temps, la présidente du conseil privé, en l'occurrence Penny Mordaunt, députée conservatrice, annoncera à haute voix la mort de la reine. Charles III sera ensuite proclamé roi, et fera une déclaration. Il prêtera aussi serment, s'engageant à préserver l'Église d'Écosse, un protocole particulier issu de la séparation de l'Église et de l'État dans cette province.